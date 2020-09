Oito meses depois, Bale jogou uma partida completa

Sem espaço no time de Zidane, Gareth Bale precisou que sua seleção voltasse a campo para que ele disputasse novamente um jogo inteiro. Foi o que aconteceu neste domingo, pela Liga dos Campeões da UEFA.

O atacante do Real Madrid não teve uma atuação destacada com a camisa do País de Gales, mas participou dos 90 minutos na vitória sobre a Bulgária por 1 a 0, com gol de Williams.

Foi a segunda vez em 2020 que o atacante iniciou e terminou em campo uma partida. A outra foi na vitória de 3 a 0 contra o Getafe, em 4 de janeiro, pelo Campeonato Espanhol.

Após o jogo deste fim de semana, o jogador do Real Madrid concedeu entrevista e se mostrou satisfeito com o resultado. “Foi uma partida difícil. Acho que os jogos, por enquanto, são difíceis porque, por exemplo, eu ainda não voltei a treinar. Estamos todos em estágios diferentes (de preparação). Continuamos lutando até o final como sempre fazemos com a camisa do País de Gales e correu bem", disse Bale.

“Eles (Bulgária) dificultaram as coisas para nós, mas, no segundo tempo, melhoramos, jogamos mais rápido e marcamos. Um grande começo; essa mentalidade de vencer nos dá mais confiança. Wayne Hennessey aumenta seu recorde (de não sofrer gols); então foi uma grande noite", acrescentou.

“Temos de continuar aprendendo, melhorando e o importante é estarmos preparados para a Eurocopa”, concluiu o jogador do Real Madrid.

Já que não conta nos planos de Zinedine Zidane, nada melhor para Gareth Bale do que ter minutos em campo com a seleção. Boas atuações podem ajudar a conseguir ofertas no mercado.