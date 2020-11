Orlando Rollo: "O mercado volta a se abrir para o Santos"

Em votação realizada neste domingo (22), em Assembleia Geral Extraordinária, na Vila Belmiro, os sócios do Santos escolheram pelo impedimento do Presidente do Comitê de Gestão, José Carlos Peres. Entenda os motivos.

Orlando Rollo, que estava em exercício, foi empossado como presidente do Santos e concedeu entrevista após a votação. Ele projeta com otimismo a presença do clube no mercado.

“Agora temos mais trabalho pela frente, com a nossa administração legitimada. O mercado volta a se abrir para o Santos Futebol Clube. Ninguém queria fazer negócio com o Clube. Vamos renegociar dívidas, conversar com eventuais patrocinadores, para que a gente possa ajudar o próximo presidente, que será eleito no dia 12 de dezembro”, afirmou Rollo.

Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo, avaliou as oito horas de votação. "O balanço foi muito positivo. Nós tivemos uma presença muito importante dos associados, diante de um quadro de pandemia mundial. Temos que comemorar e agradecer a participação do sócio. Foi um resultado inquestionável diante da vontade democrática do associado. Temos mais uma vez que ratificar a transparência e a ótima organização de todos os setores do Clube“, disse Marcelo.

Confira no vídeo acima imagens do dia que definiu o impeachment. Foram 1.078 associados que votaram, sendo 1.005 a favor do parecer e 69 contra, além de dois votos brancos e dois votos nulos.