Os 6 jogadores que você não lembrava que ajudaram no sexteto do Barça

Albert Jorquera

Eterno aspirante a substituir Víctor Valdés, saltou da subsidiária para o primeiro time na temporada 03-04 para ser o terceiro goleiro (o segundo foi Rüstü). Ele fraturou o joelho em 2007 e foi por isso que Pinto veio. No ano do sexteto, ele jogou uma partida contra o Shakhtar Donetsk e, depois dessa temporada, foi para o Girona. Aposentou-se em 2010 e, como Bacharel em Gemologia e especializado em diamantes pela Faculdade de Geologia da Universidade de Barcelona, ​​dedicou-se ao negócio de joias da família.

Dmytro Chygrynskiy

Pep Guardiola ficou apaixonado por ele quando o descobriu no Shakhtar Donetsk e Barça puxou o talão de cheques, pensando que ele era o zagueiro central do futuro. O resultado foi um blefe e foi vendido um ano depois, mas o ucraniano pode dizer que foi na temporada 2009-10, em que o sexteto foi concluído com as duas Supercopas e o Mundial de Clubes.

Martín Cáceres

Outro que durou um ano. O Barça apostou nele depois de se destacar no Recreativo. O zagueiro uruguaio teve seus 23 jogos na campanha de 08-09 e saiu no verão seguinte com a Liga, Champions e Copa no bolso.

Jeffrén Suárez

O venezuelano criado em Tenerife foi um dos tantos alas com DNA do Barça que ficou na estrada. Lembrado por terminar a 'manita' com o Real de Mourinho em 2010, ele desempenhou um papel de liderança nas duas temporadas em que o sexteto surgiu.

Alexander Hleb

Ele se aposentou recentemente. Esse atacante bielorrusso singular, que se deu a conhecer no Arsenal, foi outro que nunca esquecerá o único ano em que jogou pelo Barça: três títulos e participação naquele esquadrão inesquecível.

Eidur Gudjohnsen

Outra nacionalidade estranha, a islandesa, embora esse atacante tenha tido mais ritmo no Barça: três anos que, antes de partir para o Mônaco, o deixaram com a Liga, Champions e a Copa del Rey.