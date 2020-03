Os cinco craques da elite com quem sonha a Juventus

Cristiano Ronaldo se tornou o único elemento do esquema ofensivo da Juventus. Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala já vacilaram no passado de seu futuro em Turim. E a Juve estuda as possibilidades que o mercado pode oferecer.

Como relata 'CalcioMercato', o conjunto 'bianconero' tem cinco nomes sublinhados em sua lista. Cinco 'killers' que sabem que podem dar um retorno imediato. Mas para todos eles, o clube teria que pagar uma quantia significativa de dinheiro.

Um dos mais difíceis de assinar hoje é Erling Haaland. O gigante norueguês está voando no Borussia Dortmund, que o incorporou nesta mesma temporada. Parece que ele não sairá tão cedo, embora o bom relacionamento da Juve com Mino Raiola, o agente do jogador, possa ser fundamental.

Harry Kane é outro da lista. O atacante inglês sempre demonstrou sua lealdade ao Tottenham Hotspur, mas a queda dos 'spurs' em termos de status - na temporada anterior, ele jogou a final da Champions League - pode fazê-lo mudar de ideia.

Mauro Icardi e Timo Werner são outros atacantes da moda na Europa. Ambos são vitais em suas equipes. O argentino está emprestado pela Inter, enquanto o alemão tem vários pretendentes.

Quem fecha a agenda da Juve é Gabriel Jesus. Não é incontestável no City com Agüero, mas o argentino de 31 anos pode sofrer uma queda em termos de físico que o brasileiro pode aproveitar para se estabelecer. E o time de Manchester é uma daquelas equipes que sabem negociar...