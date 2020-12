Os cinco descartados por Antonio Conte

A Inter de Milão, após a eliminação da Liga dos Campeões e sua despedida da Europa nesta temporada, já começa a se concentrar exclusivamente no território nacional. A Serie A passa a ser um objetivo prioritário e não terá mais um calendário tão apertado.

Portanto, de acordo com a 'La Gazzetta dello Sport', Antonio Conte forneceu uma lista com cinco descartes para a diretoria esportiva. Cinco nomes que poderiam deixar o clube no mercado de inverno de janeiro.

O primeiro deles é Christian Eriksen. Estrela no Tottenham e desaparecido no Milan. O dinamarquês não combinava com Conte e a Inter ganhava dinheiro com ele. Ele jogou 12 jogos, mas apenas cinco como titular - 373 minutos.

Ivan Perisic, de 31 anos, já teve um pouco mais de destaque, mas não é presença obrigatória nos XI iniciais. Porém, ele tem sido um jogador útil nas rotações, mas com a eliminação da Champions League não terá tantos minutos para distribuir.

A situação mais complicada é a de Radja Nainggolan. Apenas 44 minutos até agora foram dados neste ano para ele. Já se falava de uma possível saída no verão que finalmente não aconteceu.

Outros jogadores, como Matías Vecino ou Andrea Pinamonti, afirmam os meios de comunicação citados, ficaram sem espaço e a Inter pode encontrar para eles um novo destino para aliviar um pouco a massa salarial.