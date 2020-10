Os dez jogadores mais rápidos do FIFA 21

O FIFA 21 já está lançado e tem novidades nas atualizações dos clubes e jogadores do mundo do futebol. Assim como no campo, um dos maiores diferenciais para levar vantagem no videogame é a velocidade.

Por isso, apresentamos uma relação com os dez jogadores mais rápidos da nova edição do jogo de EA Sports. Três jogadores de renome estão empatados em primeiro lugar na lista.

Ninguém tem mais velocidade no jogo que Adama Traoré (Wolves), Kylian Mbappé (PSG) e Alphonso Davies (Bayern de Munique), todos com valor 96.

Em seguida, aparecem quatro atletas com 95: Daniel James (Manchester United), Vinicius Junior (Real Madrid), Kensuke Nagai (Standard de Liège) e Aníbal Chalá (Dijon).

Encerrando o 'top 10', estão três jogadores com valor 94 em velocidade: Ismaïla Sarr (Watford), Achraf Hakimi (Inter de Milão) e Leon Bailey (Bayer Leverkusen).