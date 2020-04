Os dez jogadores mais rápidos do mundo

Ser rápido é fundamental no mundo do futebol. Não é que esteja acima das outras habilidades de um jogador, mas oferece muitas vantagens, especialmente quando há uma bola que precisa ser alcançada na disputa em corrida com adversários. Apresentamos a lista dos dez mais rápidos, de acordo com 'Le Figaro'.

Para compararmos, o recorde mundial é dos velocistas e Usain Bolt e Maurice Greene, que atingiram 43,9 km/h.

Kylian Mbappé (PSG)

36 km/h

Iñaki Williams (Athletic de Bilbao)

35,7 km/h

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

35,5 km/h

Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen)

35,27 km/h

Kyle Walker (Manchester City)

35,21 km/h

Leroy Sané (Manchester City)

35,04 km/h

Mohamed Salah (Liverpool)

35 km/h

Kingsley Coman (Bayern de Munique)

35 km/h

Álvaro Odriozola (Bayern de Munique)

34,99 km/h

Nacho Fernández (Real Madrid)

34,62 km/h