Os novos uniformes do PSG para a temporada 2020-21

Para comemorar seus 50 anos, como reza a mensagem do Paris Saint-Germain por meio das redes sociais, o conjunto francês anunciou os seus novos uniformes para a próxima temporada.

O time parisiense continua apostando forte por suas cores clássicas nas duas camisas: na de mandante, predomina a cor azul com uma grande listra vermelha.

No uniforme reserva, predomina a cor branca e, de novo, com uma listra vermelha no centro, além da cor aul na gola.