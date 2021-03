Os números de um líder inquestionável

O Sporting não fez sua melhor atuação nesse sábado, na casa do Porto, mas voltou a Lisboa com um empate em 0 a 0 que o mantém em situação muito confortável no Campeonato Português.

Em primeiro lugar, o resultado serviu para manter a invencibilidade na competição. E não é qualquer invencibilidade. Nas 21 rodadas disputadas, o time de Rúben Amorim venceu 17 partidas e empatou quatro.

As poucas finalizações do jogo no Dragão não representam a campanha do segundo melhor ataque da liga, com 42 marcados - somente três a menos que o Porto.

No setor defensivo, ninguém é melhor que os Leões. O Sporting tem somente dez gols sofridos, quase o dobro do Benfica, que viu a bola entrar 17 vezes e tem a segunda melhor defesa.

Com o resultado deste fim de semana, o time de Rúben Amorim chegou a 55 pontos e mantém a vantagem na liderança, com 10 pontos à frente do Porto. Os Leões voltam a campo para a 22ª rodada no próximo domingo, quando recebem o Santa Clara.