Pai de Thomas revela conversas com o Arsenal

Thomas Partey causa uma ótima sensação na Europa. O Arsenal acompanha o jogador do Atlético há algum tempo.

Jacob Partey, pai do meio-campista, fez uma revelação que ninguém esperava: "Thomas me disse que está conversando com o Arsenal", disse ele a 'Entsie on Tru FM'.

E parece que Thomas pode deixar claro que ele quer sair. Isso pode pelo menos ser deduzido dessa frase do pai: "O que eles estão discutindo agora é como o Atlético o libertará".

No clube rojiblanco, têm claro que não querem se separar de Thomas. De fato, eles fizeram uma oferta de renovação com uma cláusula de mais de 100 milhões de euros. Mas eles ainda não receberam uma resposta do ganês.

O Arsenal teria uma carta na manga para convencer o Atlético: Lacazette, um jogador que estava a um passo do clube colchonero alguns verões atrás.

O desfalque para Simeone seria mais do que importante. Cholo sempre deixou claro que Thomas é um homem-chave do Atlético e as palavras de seu pai caem como um balde de água fria no Metropolitano.