Palmeiras paga 100% do salário a jogadores... por enquanto

Embora a economia dos clubes brasileiros não seja a melhor do mundo, o Palmeiras tranquilizou a família do clube e garantiu que os jogadores receberão seu salário de março sem problemas.

A mídia 'Gazeta Esportivo' confirmou isso, mas deixou no ar a possibilidade de que essa medida pudesse continuar ao longo do tempo, à medida que a crise da saúde também progride no país sul-americano.

A equipe estudará a situação econômica para ver se consegue manter o pagamento de 100% ou não nos próximos meses devido ao hiato, embora no Brasil haja cada vez mais equipes que pensam que a redução salarial é inevitável.

O Palmeiras foi classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista, mas teve que ser suspenso devido à ameaça do COVID-19.