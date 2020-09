Palmeiras x Flamengo vai ser adiado no Brasileirão?

Enquanto um Flamengo com 11 desfalques, sendo sete deles por causa de contaminação de Covid-19, batia o Barcelona de Guayaquil por 2 a 1, em duelo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o clube rubro-negro enviou à CBF um pedido para que o jogo deste domingo (27) contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, seja adiado justamente por causa da situação envolvendo os contaminados de Covid-19.

A notícia, dada pelo GE, relata que o documento assinado pelo vice-presidente Rodrigo Dunshee de Abrantes alega “prejuízo técnico” para embasar o pedido. Além disso, o clube carioca relata o cenário de convivência por oito dias dos atletas na viagem ao Equador, alertando para o risco de novos contaminados e enviou os nomes dos membros do departamento de futebol que foram diagnosticados com a Covid-19.

De acordo com o jornalista André Hernan, do Grupo Globo, o Palmeiras não aceita qualquer possibilidade de adiamento da partida. A posição do Alviverde é de que existe todo um protocolo de saúde específico para impedir que o Flamengo consiga fazer valer sua vontade.

Vale destacar que o próprio Flamengo esteve na vanguarda dos pedidos para o retorno das atividades futebolísticas, mesmo em meio aos períodos de alta da pandemia de Covid-19, o que acabou rendendo também críticas por causa da postura institucional do Rubro-Negro.

A CBF ainda não respondeu ao pedido rubro-negro, mas os próximos dias prometem uma nova polêmica neste futebol do “novo normal”.