Pau López escolhe os dois melhores goleiros do momento

A Serie A parou com 12 rodadas para o final. Pau López, questionado por 'La Gazzetta dello Sport', estava otimista e confiante de poder reverter a temporada nesse trecho final.

Pau vê a Roma entrando na Champions League. A paralisação devido ao coronavírus pegou sua equipe em plena recuperação, depois de atingir o fundo do poço. "Com 12 jogos pela frente, podemos nos classificar para a Liga dos Campeões, isso dependerá apenas de nós", disse o goleiro espanhol.

A Roma o contratou no verão passado, para preencher a lacuna de Alisson, de quem Robin Olsen não pôde fazê-lo esquecer na temporada anterior. Questionado sobre isso, Pau foi ilusório. "Pau é Pau, Alisson é Alisson", ele se limitou a responder.

Eles também perguntaram sua opinião sobre os melhores goleiros do momento, e Pau não hesitou. "Os melhores do mundo hoje são Oblak e Ter Stegen", disse ele, em consonância com o exposto acima.