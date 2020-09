Payet reacende a polêmica com Neymar

Após Neymar utilizar as redes sociais para dar a sua versão do fatos sobre o que acontenceu na partida entre PSG e Marseilla, a resposta de Payet não demorou.

O jogador de 33 anos também usou as redes, mas dessa vez para provocar o brasileiro, que acusou o zagueiro Álvaro de insultos racistas.

Na foto, é possível ver uma montagem com os jogadores do Marseilla juntos, e na ponta aparece Álvaro segurando um cachorro com o rosto de Neymar chorando.