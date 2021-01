Pedri dá motivos para Messi ficar

As coisas parecem estar mudando para a melhor no Barça em 2021. Depois de vencer o Huesca (0-1), o time azulgrana somou outros três pontos ao bater o Athletic em um jogo adiado.

Os de Koeman tiveram uma grande atuação e venceram por (3 a 2), em uma partida que ficou marcada pela conexão letal entre Pedri e Messi.

Assim como na partida contra o Valladolid, o jovem meia voltou a presentear o argentino. Depois de marcar o primeiro gol de cabeça da sua carreira, Pedri rolou de calcanhar para Messi ampliar o marcador. Uma linda jogada do ataque catalão.

A conexão entre os dois dentro de campo é real, parece que ex-Las Palmas compreende o jogo do argentino a perfeição, algo que pode pesar na decisão que o '10' terá que tomar no final da temporada... continuar ou não no Camp Nou.