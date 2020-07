PES 2021: saiba tudo sobre o novo game

Recheado de fãs ardorosos, o Pro Evolution Soccer (PES) completa 25 anos em sua edição 2021 e o game já ganhou data de lançamento, preço e novidades.

A maior delas, entretanto, é que esta nova edição não será tão nova assim: a Konami, desenvolvedora, confirmou recentemente que o PES 2021 será um “season update” oficial. Ou seja, uma atualização na base do PES 2020 enquanto a empresa já começa a dar passos pensando na nova geração de consoles para a edição 2022. É por este motivo, inclusive, que o preço do game será menor do que nos anos anteriores.

Quando o PES 2021 será lançado?

A Konami confirmou que o eFootball Pro Evolution Soccer 2021 será lançado em 15 de setembro de 2020.

Por que o game será um season update?

Em comunicado, a Konami informou que o eFootbal PES 2021 será um “season update” de sua edição anterior. Contudo, a empresa negou que o game seja apenas uma “DLC” paga. Em contato com o Globoesporte.com, a Konami reiterou que o PES 2021 será um jogo novo e repleto de novidades.

FIFA 21 x PES 2021: qual jogo será melhor?

A decisão da empresa japonesa teve como justificativa a opção de focar todo o esforço possível no desenvolvimento do PES 2022 para a nova geração de consoles, como o PlayStation 5 – que deverá ser lançado ainda no final deste ano. As evoluções tecnológicas motivaram a Konami a mudar o seu já elogiado motor gráfico: sai a FOX Engine e entra a Unreal Engine. Nas redes sociais, um aperitivo de como poderão ser os gráficos do PES 2022 empolgaram os gamers.

Qual será o preço do PES 2021?

O simulador de futebol já está em pré-venda por R$ 179,90 em sua versão principal e R$ 199,90 para as versões de clubes parceiros (Arsenal, Barcelona, Bayern, Juventus e Manchester United). Na versão para PC o preço mínimo será de R$ 99,90.

O valor é mais baixo ao cobrado pelo PES 2020 na época de seu lançamento (R$ 249,90) também, segundo a empresa, por ser uma edição especial de 25 anos da franquia. Quem tiver completado determinados marcos nos modos MyClub ainda poderão receber bônus de “veteranos” do game.

O PES 2021 estará disponível em quais consoles?

O eFootball Pro Evolution Soccer estará disponível para as seguintes plataformas: PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

Quando eu posso comprar o PES 2021 na pré-venda?

O game já está em pré-venda na PS Store, do PlayStation e Microsoft Store.

Quais novos modos estarão presentes no PES 2021?

A Konami ainda não se pronunciou sobre os novos modos presentes no game, que tem na opção MyClub um de seus carros-chefes.

Clubes com protagonismo: a Konami segue tendo como parceiros Arsenal, Barcelona, Bayern, Juventus e Manchester United. A empresa também deixa aberta as opções de personalização de ligas e clubes.