"Pesadelos com Messi? Não, nunca!"

Um dos duelos do Real Madrid-Barcelona será realizado por Thibaut Courtois, no gol branco, e Lionel Messi, no ataque do Barça.

O goleiro falou com o 'Eleven Sport' da Argentina e surpreendeu ao garantir que ele não vê a estrela como jogador diferente do resto.

"Pensar em Messi antes do 'Clásico'? Não, não como antes. Quando joguei no Atlético, na primeira temporada, principalmente quando você viaja para Camp Nou pela primeira vez... nessa época sim que você pensa nas estrelas. Se você não pensa, é estranho, mas agora... ", começou o goleiro do Real Madrid.

"Agora não, já não penso mais nisso. Para mim, Messi é como qualquer outro jogador", continuou o belga, alheio dos jogos firmados pelo argentino no Bernabéu.

"Pesadelos com Leo? Não, nunca", disse o goleiro, rindo, antes de se explicar: "Nós o estudamos como qualquer jogador do Celta ou do Levante. Não há diferenças."