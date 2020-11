Podolski prometeu - e será jogador de hóquei na Alemanha

Campeão da Copa do Mundo de 2014, Lukas Podolski deve, em breve, trocar as chuteiras pelos patins. Para tentar ajudar seu time de hóquei do coração, o jogador fez uma promessa à torcida, e agora terá que cumprir.

A pandemia de coronavírus Covid-19 trouxe muitos problemas financeiros ao clubes de todo o mundo, até mesmo para os mais ricos, e com os de hóquei não ficaram fora disso. O Kölner Haie, um dos maiores times da Alemanha, que é também o do coração de Podolski, estava contando com o valor arrecadado com venda de ingressos para fechar as contas do ano e, sem público, se viu em dificuldades.

Na intenção de ajudar seu time, o jogador foi às redes sociais pedir a ajuda da torcida, prometendo que, se a meta de 100 mil ingressos simbólicos fossem comprados, ele seria apresentado como o último reforço do time para a temporada.

"Se você conseguir quebrar a marca dos 100.000 bilhetes vendidos, eu serei um jogador do Kölner Haie" propôs o jogador, que hoje atua no Antalyaspor, da Turquia.

A campanha logo ganhou força nas redes sociais, apoiada por Podolski e pelo time. E surtiu efeito, nesta semana a meta foi batida e o Twitter do Haie já anunciou que o campeão do mundo vai se juntar à equipe.

"Na semana passada, o campeão mundial de Colônia em 2014 fez uma aposta maluca para seu clube de hóquei no gelo. Graças à grande disposição dos torcedores de Haie em apoiar a associação comprando ingressos, a importante marca foi batida", escreveu o time em comunicado oficial em seu site.

E como promessa é dívida, Podolski já confirmou que pretende se juntar ao time, mas ainda não sabem bem como conciliar com o futebol.

"Estou muito feliz pelo Haie e pelos 100.000 ingressos que juntamos. Só posso agradecer a todas as pessoas e empresas que participaram", disse Lukas Podolski , ao site do time, feliz ao saber que "ganhou" sua aposta. "Com um pouco de calma, vamos sentar no KEC para discutir como as coisas vão continuar. Seja o que for, estou ansioso para me tornar um jogador Haie", disse o alemão.