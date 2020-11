Podolski trocará o futebol pelo hóquei?

O Kölner Haie não está passando por um momento muito bom financeiramente. Embora seja um dos clubes históricos de hóquei no gelo, a pandemia causou uma crise que deixou o clube sem mais de 150.000 pessoas no estádio para cada jogo.

Eles precisam ter uma renda e, para isso, recorreram ao grande Podolski. O alemão, que acompanha a equipe, decidiu participar da campanha que eles lançaram nas ruas, tanto que até fez uma aposta.

O atacante afirmou que se venderem os 100 mil ingressos que estão disponíveis por 10 euros, vai jogar hóquei no gelo com a equipe, sabendo disso os fãs não demoraram para responder.

Com os ingressos à venda, já foram adquiridos mais de 130.000, então Podolski terá que cumprir sua palavra e calçar os patins.

"Estou muito feliz que Haie tenha conseguido vender 100.000 entradas. Só tenho palavras de agradecimento a todos vocês que conseguiram. Quando as coisas estiverem mais calmas, vamos sentar no estádio e decidir como tudo vai correr. Seja como for, estou ansioso para me tornar um jogador do Haie", disse Podolski.

Aos 35, Podolski deixará o futebol para iniciar um novo desafio em sua carreira esportiva: o hóquei no gelo.