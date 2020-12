Polêmica na Rússia por suposto racismo: "Esse é o nosso país, não seu"

Após a confusão sobre um possível insulto racista na partida da Champions League entre PSG e Istambul Basaksehir, a história se repete na Rússia. Domenico Tedesco, treinador do Spartak de Moscou, se queixou após o duelo contra o Sochi de um polêmico insulto pelo técnico rival de goleiros, Dmitri Borodin.

Tal como explicou o treinador, o seu adversário lhe disse: "Você está no nosso país, não no seu. Respeite-o ou vá embora". A situação causou tanta indignação que se formou uma aglomeração no túnel do vestiário quando o confronto terminou. Várias pessoas discutiram em voz alta e outros os separaram.

“Estou muito decepcionado, é a primeira vez que isso acontece comigo. Estou em choque. Sim, o país é seu, eu entendo. Desculpe por estar aqui. Tento respeitar suas tradições, sua cultura, sua língua. Para mim, é importante mostrar respeito", continuou Tedesco.

"O problema em geral é o árbitro. O grande problema são as emoções e a causa principal é o árbitro. Não posso dizer nada e, se eu perguntar algo, eles vão me dar um cartão amarelo. É impossível, muito difícil de trabalhar", continuou o treinador. Ele também disse que o árbitro viu tudo perfeitamente.

E, como vários meios de comunicação russos acrescentaram, ele também acusou um dos jogadores adversários de ter chutado Andreas Hinkel, que faz parte de sua equipe técnica. No momento, não existe uma versão oficial dos eventos, então ainda falta apurar os fatos.