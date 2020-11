Por que Germán Cano comemora seus gols fazendo um “L” com as mãos?

Germán Cano voltou a balançar as redes pelo Vasco, e como já é de praxe, comemorou fazendo um L com a mão direita. O gesto já virou mania entre os torcedores do Cruzmaltino, mas é uma incógnita para outros fãs de futebol. Afinal, por que o argentino celebra os seus gols com o gesto?

A comemoração viralizou no Twitter, com a tag “Faz o L”, e pode ser confundida com a forma que Antoine Griezmann do Barcelona celebra os seus gols (colocando a mão na testa, com o sinal de L).

Apesar da coincidência, os movimentos não estão relacionados. A comemoração de Griezmann é na verdade inspirada em um dos emotes de Fortnite, fenômeno do mundo dos jogos. A dança “Take the L” (algo como “Aceite a derrota”) é usada para provocar adversários quando eles são eliminados no game.

No caso de Germán Cano, a explicação é bem mais simples - o artilheiro do Gigante da Colina costuma homenagear seu filho Lorenzo, usando a inicial de seu nome quando marca gols.

Em entrevista à 'Vasco TV', o atacante revelou o significado do gesto:

"Sempre que faço um gol dedico ao meu filho, Lorenzo. É a minha felicidade. Sempre dedico a ele porque enche meu coração e minha alma, é sempre lindo um pai dedicar um gol ao seu filho", disse Cano.

Artilheiro do Vasco na temporada, Cano é o grande destaque do time carioca em 2020. Já são 19 gols marcados em 35 partidas, sendo 10 deles no Campeonato Brasileiro, onde entrou em campo 19 vezes.

O argentino chegou a encarar uma seca de gols, que terminou na partida contra o Sport, no último dia 14, quando balançou as redes duas vezes. No confronto deste domingo (22) contra o São Paulo, o artilheiro voltou a marcar, ocupando a terceira colocação entre os principais matadores da competição nacional.