Por que Ramires não é mais jogador do Palmeiras?

Ramires não é mais jogador do Palmeiras. O clube anunciou, nesta sexta-feira (27), que o vínculo entre ambas as partes foi encerrado em comum acordo.

Segundo informações publicadas pelo GE, o meio-campista de 33 anos procurou a diretoria alviverde para iniciar as conversas sobre uma possível saída, alegando problemas particulares.

Com 43 partidas oficiais disputadas, sendo apenas 20 delas como titular, e apenas um gol, Ramires nunca chegou perto de ser unanimidade no Alviverde. Este seria um dos motivos que também explicariam a sua saída.

“Patinho Feio” não virou “Cisne” (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Em seus últimos jogos pelo Palmeiras, Ramires foi muito criticado pela torcida. Em sua última aparição, apesar de ter feito um gol contra, no geral teve boa participação na tranquila vitória por 3 a 1 sobre o Delfín, em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Após o duelo, o técnico Abel Ferreira teceu elogios ao volante.

“Não sei se vão perguntar, mas tenho que falar. Conhecem a história do patinho feio? Houve um trabalho coletivo muito grande, mas um jogador foi chave. Fez o trabalho de formiguinha que ninguém vê e tem muita importância. O Ramires fez um jogo absolutamente extraordinário. Foi nosso patinho feio que vai virar cisne”, disse o técnico português. O futebol, contudo, nem sempre é um conto de fadas. Ramires, na realidade, chegou com grande expectativa e deixa o clube sem ter convencido o torcedor.

Por que Ramires não joga mais pelo Palmeiras

Segundo publicado pelo GE, Ramires buscou a rescisão do contrato por motivos particulares. O meio-campista também vinha se sentindo desgastado com as críticas que vinha recebendo por parte da torcida.

Em meio a um longo período cuidado de lesão em 2019, Ramires participou da campanha do título paulista mas nunca conseguiu um espaço na equipe titular. A percepção de sua imagem no clube ainda havia piorado após ser flagrado em uma casa noturna, em plena pandemia, ato que acabou por resultar em uma multa aplicada pela diretoria palmeirense.