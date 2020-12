Porto derrota o Benfica e conquista sua 22ª Supertaça

O Porto, vencedor da Liga NOS e da Taça de Portugal, enfrentou nesta quarta-feira o Benfica, segundo classificado do campeonato e finalista vencido da Prova Rainha do futebol nacional. A partida, em jogo único no Estádio Municipal de Aveiro, valia o título da Supertaça portuguesa.

Ao contrário das últimas temporadas, a disputa não abriu a temporada e foi adiada para dezembro, devido aos reajustes no calendário provocados pela pandemia de Covid-19.

O placar foi aberto aos 25 minutos, em cobrança de pênalti após Taremi ser derrubado por Vlachodimos. O VAR teve de entrar em ação e a arbitragem confirmou a falta. Sérgio Oliveira bateu e superou o goleiro grego-alemão para dar vantagem aos Dragões.

Ainda no primeiro tempo, o Benfica teve boa oportunidade para empatar, com finalização de Grimaldo que exigiu defesa difícil do goleiro Marchesín, mas as Águias chegaram ao intervalo com desvantagem mínima.

Nos últimos 45 minutos, houve chances dos dois lados, mas o Porto esteve mais perto de ampliar do que de sofrer o empate. Uribe, com chute forte de longe, exigiu grande defesa de Vlachodimos em uma das finalizações mais perigosas.

Marchesín também teve que trabalhar e evitou gol de Grimaldo em cobrança de falta, mas foi o goleiro do Benfica quem voltou a ser ameaçado em finalizações de Mbemba, Otávio e Marega.

Já nos minutos finais, o time de Jorge Jesus ainda acertou uma bola na trave, novamente em chute de Grimaldo, o melhor do time na partida. No entanto, a postura ofensiva não surtiu o efeito desejado pelo ex-técnico do Flamengo, que viu o rival ampliar aos 90 minutos com Luis Díaz, que recebeu dentro da área e bateu cruzado para definir o título.

Em 12 finais da Supertaça entre as duas equipes, o FC Porto conquistou o troféu 11 vezes, somando um total de 22 conquistas, contra oito do Benfica - metade das quais foi vencida nos últimos seis anos.