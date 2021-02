Porto derrota o Rio Ave e cola no Sporting

O Porto recebeu o Rio Ave nesta segunda-feira e venceu por 2 a 0 em partida válida pela 16ª rodada da Liga Portuguesa.

O duelo marcou a estreia do treinador Miguel Cardoso, que viu Luis Díaz abrir o placar pouco antes do intervalo, aos 44 minutos, ao aproveitar rebote do goleiro Kieszek em finalização de Taremi.

Sem muitas ameaças dos visitantes, o time de Sérgio Conceição voltou à segunda etapa e definiu o placar com gol marcado por Evanilson aos 74. O brasileiro recebeu assistência de Taremi após bom lance pela esquerda.

Com a vitória, o Porto chega a 38 pontos, se firma na segunda posição e fica a apenas um do líder Sporting, que recebe o Benfica nesta mesma noite.

Sérgio Conceição fez uma avaliação positiva da equipe. "Fizemos um excelente jogo, mas fomos pouco eficazes. É uma vitória justa contra um adversário de qualidade. Estivemos fundamentalmente preocupados connosco e com o que tínhamos de fazer. Foi um jogo muito consistente da minha equipa", disse o técnico.