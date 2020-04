Porto reduzirá 40% de seu salário por três meses

O Porto informou aos jogadores que cortará seus salários em 40% nos próximos três meses para lidar com os problemas financeiros do clube causados ​​pelo coronavírus, uma medida que também afetará a equipe técnica, de acordo com a imprensa portuguesa na terça-feira. .

As informações, divulgadas pelo jornal 'O Jogo', indicam que, após receber a comunicação, os jogadores discutirão o assunto com seus representantes e advogados, embora tudo indique que eles aceitarão a redução de seus emolumentos entre abril e junho.

O valor retido será devolvido aos jogadores e equipe técnica durante a próxima temporada e será considerado se ele será incluído nos salários ou na forma de bônus de desempenho da equipe. Dessa forma, o Porto se une a uma medida que outros clubes portugueses já haviam tomado.

O Sporting de Portugal decidiu na semana passada reduzir em 40% o salário de toda a equipe, os jogadores do Braga receberão metade do salário nesses três meses e a equipe do Marítimo reduzirá em 30% os salários.

No momento, o único que aplicou um Arquivo de Regulação de Emprego Temporário (ERTE) na categoria foi o Belenenses, enquanto o Benfica continua em negociações e até a próxima semana não anunciará a redução de salário que será aplicada aos jogadores da primeira equipe.