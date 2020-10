VÍDEO: os melhores momentos do empate entre Portugal e Espanha

A seleção de Portugal recebeu a Espanha em Lisboa para jogar um amistoso e conferir como anda o ritmo dos jogadores. Chances de gols aconteceram dos dois lados, mas o placar não saiu do 0 a 0.

Confira no vídeo acima os melhores momentos do confronto entre as duas equipes, que agora têm jogos importantes a serem disputados pela Liga das Nações: Portugal pegará a França no domingo e, no dia 14, enfrenta a Suécia. Já a Espanha vai encarar a Suíça no sábado e, na próxima terça-feira, vai enfrentar a Ucrânia.