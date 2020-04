Ver David Beckham cobrar faltas era uma alegria constante para qualquer fã de futebol. Se o inglês estava se preparando e colocando a bola no lugar da batida, já se sabia que acabaria na rede.

No Real Madrid, sua perna direita do inglês brilhava desde a temporada 2003-04 até a de 2007, quando ele deixou a Espanha para trás e iniciou uma nova aventura nos Estados Unidos com o Los Angeles Galaxy.