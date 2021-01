Premier League: a artilharia do Campeonato Inglês 2020/21

A atual edição do Campeonato Inglês completou sua primeira metade e tem atacantes renomados disputando a artilharia, com destaque para Mohamed Salah.

O egípcio do Liverpool acumula 13 bolas nas redes adversárias e vê Son Heung-min e Harry Kane, ambos do Tottenham, em segundo lugar, com 12 gols.

Com um gol a menos, Jamie Vardy (Leicester), Bruno Fernandes (Manchester United) e Calvert-Lewin (Everton) ocupam juntos a terceira posição na lista dos artilheiros.

Assim está a lista de artilheiros da Premier League

Com 13 gols: Salah (Liverpool)

Com 12 gols: Son (Tottenham) e Kane (Tottenham)

Com 11 gols: Vardy (Leicester), Bruno Fernandes (Manchester United) e Calvert-Lewin (Everton)

Com 10 gols: Bamford (Leeds United)

Com 8 gols: Wilson (Newcastle) e Zaha (Crystal Palace)

Com 7 gols: Rashford (Manchester United), Ings (Southampton), Maupay (Brighton) e Lacazette (Arsenal)