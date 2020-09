Premier League: as escalações de Chelsea e Liverpool

O Chelsea recebe o Liverpool neste domingo pela segunda rodada da Premier League. A partida põe frente a frente o atual campeão e o time que mais contratou na atual janela de transferências.

Os anfitriões chegam de estreia com vitória por 3 a 1 na casa do Brighton, enquanto os visitantes derrotaram o Leeds com placar de 4 a 3. Confira abaixo as escalações confirmadas pelos treinadores Frank Lampard e Jürgen Klopp.

Chelsea: Kepa, R. James, Zouma, Christensen, M. Alonso, Jorginho, Kovacic, Kanté, Mount, Havertz e Timo Werner.

Liverpool: Alisson, Alexander-Robertson, Fabinho, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Keita, Mané, Firmino e Salah.