Premier League: assim está a artilharia do campeonato inglês 2019-2020

Jamie Vardy não conseguiu marcar na derroda do Leicester para o Norwich City (1 a 0), mas continua como co-líder da tabela de artilheiros da Premier League 2019-20.

Pierre-Emerick Aubameyang também ocupa o primeiro lugar da lista de goleadores do Campeonato Inglês apesar de não ter marcado neste fim de semana.

Por ter participado da decisão da EFL Cup, Kun Agüero não jogou pela Premier, estando estagnado nas últimas semanas na corrida pela artilharia.

Os dois que dividem a quarta posição são Danny Ings e Salah. Eles não marcaram nessa rodada, que teve derrota do Liverpool contra o Watford e duelo do Southampton contra o West Ham.

Rashford permaneceu com 14 gols. A tabela da artilharia é encerrada com Raúl Jiménez e Sadio Mané (13 gols), junto com Tammy Abraham.

Tabela de goleadores da Premier League 2019-20