Primeiro doblete de Varane em quase sete anos

Varane não marcava há pouco mais de um ano e já fazia quase sete anos desde que havia marcado um doblete. No El Alcoraz, o francês do Real Madrid marcou mais de um gol no mesmo jogo pela segunda vez em sua carreira profissional.

Para ver o doblete anterior (e o único até este sábado, 6 de fevereiro de 2021) é preciso voltar a 29 de outubro de 2014. Nessa data, o Real Madrid jogou contra o Cornellà na Copa do Rei.

O mata-mata, com jogo de ida e volta, foi resolvido pela equipe então treinada por Carlo Ancelotti de maneira rápida no jogo de ida. Venceu o Cornellà por 4 a 1, com doblete de Varane e gols de Chicharito e Marcelo.

Foi a primeira vez que Varane fazia um doblete na carreira, e a última, até este sábado, em Huesca. No El Alcoraz, o zagueiro marcou dois gols no mesmo jogo, gols que, além disso, permitiram ao Real Madrid sair da encrenca em que havia se metido.

Como curiosidade, os dois dobletes de Varane foram fora de casa. Ele marcou em 26 partidas diferentes, mas apenas 20 delas foram oficiais, e apenas seis de seus 22 gols em uma partida oficial foram marcados em casa.