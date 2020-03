Prior x Manu virou Neymar x Marquezine?

Com os campeonatos de futebol paralisados por conta da pandemia do coronavírus Covid-19, o novo assunto do momento, inclusive no mundo do futebol, é o Big Brother Brasil, reality da TV Globo.

Mas uma outra disputa foi estabelecida depois da formação do paredão. Com Prior x Manu x Mari disputando a preferência do público para seguir na disputa pelo prêmio milionário, a disputa entre os boleiros - com exceção de David Luiz - a favor do arquiteto e as blogueiras e atrizes a favor da cantora, um personagem de cada lado se destacou e uma nova briga começou: Neymar x Bruna Marquezine e #Brumar voltou aos assuntos mais comentados do Twitter, mesmo que o casal não esteja mais junto há muito tempo.

Neymar seguiu o exemplo de seus amigos Gabigol e Richarlison no apoio a Prior, enquanto Bruna ficou do lado de sua melhor amiga. Assim, o ex-casal, mais uma vez, virou protagonista nas redes sociais.

Por mais que não tenha nenhuma comunicação direta entre os dois, os internautas já estão colocando pilha: