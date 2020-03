Quem já testou positivo para coronavírus no futebol?

A pandemia de coronavírus está em diversos países do mundo todo, assim como o futebol . E jogadores e treinadores, da mesma forma que todas as outras pessoas fora do esporte, estão suscetíveis a contrair o vírus.

Diversos campeonatos foram suspensos e cancelados em uma medida preventiva contra o coronavírus. Da mesma forma, clubes mundo a fora estão paralisando suas atividades e pedindo que seus atletas permaneçam em suas casas e façam trabalhos físicos lá mesmo.

A Goal separou os principais nomes no futebol mundial que testaram positivo para a doença. Confira:

Itália

A situação é grave na Itália, país europeu mais atingido pelo coronavírus. São mais de 80 mil casos somente no território italiano, que já oficializou mais de 8000 mortes em função da Covid-19. E diversos casos no futebol já foram registrados.

Daniele Rugani - zagueiro, Juventus ;

Blaise Matuidi - volante, Juventus;

Paulo Dybala - meia, Juventus;

Manolo Gabbiadini - atacante, Sampdoria;

Omar Colley - zagueiro, Sampdoria;

Fabio Depaoli - lateral; Sampdoria

Albin Ekdal - meia, Sampdoria;

Antonino La Gumina - atacante, Sampdoria;

Morten Thorsby - meia, Sampdoria;

Mattia Zacagni - meia. Verona;

Marco Sportiello - goleiro, Atalanta;

Daniel Maldini - meia-atacante, Milan;

Paolo Maldini - diretor, Milan;

Dusan Vlahovic - atacante, Fiorentina;

Patrick Cutrone - meia, Fiorentina;

Germán Pezzela - zagueiro, Fiorentina;

Andrea Tessiore - meia, Vis Pesaro;

Alessandro Favalli - zagueiro, Reggiana;

Quatro jogadores do Pescara também testaram positivo mas tiveram suas identidades preservadas pelo clube.

Alemanha

Na Alemanha, quinto país mais afetado pelo coronavírus, a situação também é grave. Recentemente, a chanceler do país, Angela Merkel, afirmou em entrevista que aproximadamente 70% do país deve ser infectado. No futebol, não é diferente, e vários atletas da Bundesliga testaram positivo.

Luca Kilian - zagueiro, Paderborn;

Jannes Horn - lateral, Hannover;

Timo Hubers - zagueiro, Hannover;

Fabian Nurnberger - volante, Nuremberg;

Stefan Thesker - zagueiro, Holstein Kiel;

Tobias Mibner - lateral, Wehen Wiesbaden;

Um jogador do Hertha Berlin testou positivo, mas teve sua identidade preservada pelo clube.

Espanha

A Espanha é outro país gravemente afetado pelo coronavírus, atualmente sendo o terceiro do mundo com mais casos ativos. No futebol, destaca-se o caso do Valencia, com 35% de seu elenco infectado .

Jonathas - atacante, Elche;

Ezequiel Garay - zagueiro, Valencia;

Eliaquim Mangala - zagueiro, Valencia;

José Gayà - lateral esquerdo, Valencia;

Francisco García - treinador, Atlético Portada Alta;

De acordo com um comunicado oficial do Valencia, cerca de 35% do elenco contraíram o coronavírus, mas vários nomes ainda não foram confirmados;

O Espanyol, de Barcelona, também confirmou seis casos positivos entre membros do elenco e comissão técnica , mas não divulgou nomes.

Inglaterra

Nona nação mais afetada pelo coronavírus, com mais de dez mil casos, também foi afetada pela crise: a Premier League só foi suspensa depois que nomes importantes do futebol inglês contraíram o vírus.

Mikel Arteta - treinador, Arsenal (recuperado em 23 de março);

Callum Hudson-Odoi - atacante, Chelsea (recuperado em 23 de março);

James Bolton - zagueiro, Portsmouth;

Andy Cannon - meia, Portsmouth;

Sean Raggett - zagueiro, Portsmouth;

Haji Mnoga - zagueiro, Portsmouth.

França

Sétimo país mais afetado pelo vírus, a França também não escapou de ter que paralisar suas atividades esportivas: ainda que até o momento não existam confirmações de casos na Ligue 1, o sul-coreano Hyun-Jun Suk, do Troyes, da Ligue 2, contraiu o coronavírus.

Hyun-Jun Suk - atacante, Troyes.

Primeiro país a surgir com o Coronavírus, onde mais de 81 mil pessoas já foram atingidas pela doença, com 3.261 mortes e com atividades a céu aberto e esportivas proibidas há semanas, a China sinalizou o primeiro caso positivo da doença para um jogador de futebol:

Marouane Fellaini - meia, Shandong Luneng

Brasil

Mesmo com o crescimento rápido do vírus no Brasil, ainda não há nenhum caso de um jogador ou de um treinador afetado pelo coronavírus. Jorge Jesus, técnico do Flamengo, chegou a testar positivo , mas a contraprova deu negativo.

O atacante Pedrinho, do Corinthians, chegou a ser colocado em quarentena após voltar de viagem para assinar com Benfica, seu novo clube, mas seu teste para o Covid-19 deu negativo. Já o meia Luan, que apresentou quadro de gripe, tem sintomas leves , também aguarda resultado do teste e ainda está sob observação.

Argentina

A Argentina, outro país que suspendeu todos os campeonatos nacionais, ainda não conta com nenhum caso de jogador ou treinador que contraiu o vírus. Nos últimos dias, o River Plate foi pivô de uma pequena crise no futebol local ao se recusar a ir a campo em jogo marcado para o dia 14 de março, um sábado , diante do Atlético Tucumán, pela Copa da Argentina.

Portugal

Nenhum jogador ou treinador que atue em Portugal foi afetado pelo vírus até o momento.

Outros

Em centros menores, alguns nomes importantes já contraíram o vírus. Confira:

Fatih Terim - treinador, Galatasaray