São Paulo sem Igor Vinícius: quem joga na lateral?

Fernando Diniz tem um dilema para o próximo jogo do São Paulo, contra o Grêmio, no sábado, 17. Igor Vinícius deve ser desfalque para o time do Morumbi. Titular nos últimos jogos da equipe, ele teve uma lesão na coxa esquerda no empate por 3 a 3 com o Fortaleza, na Copa do Brasil.

Ainda não foi descartada a presença do camisa 2 no duelo contra os gremistas. Igor Vinícius está tratando a lesão no Reffis do clube e ainda será reavaliado. Porém, caso ele esteja indisponível, Diniz tem algumas alternativas que poderão ser utilizadas.

A mudança mais "natural" seria a escalação de Daniel Alves na posição onde o jogador de 37 se destacou como um dos melhores do mundo. Porém, desde o início de 2020, o camisa 10 do São Paulo, alvo dos recentes protestos da torcida são paulina, não atuou como lateral em nenhum dos 24 jogos que participou.

Dani Alves está sendo utilizado no Tricolor Paulista como um dos armadores do meio de campo, iniciando as jogadas junto aos defensores e apoiando o time no ataque. Tal função poderia ser feita por Tchê Tchê, mas é possível que Diniz escale o camisa 8 improvisado na lateral para manter Dani Alves no meio. Isso já foi feito no jogo contra o Fortaleza, quando Igor foi substituído.

O próprio Fernando Diniz afirmou que poderá improvisar Tchê Tchê na lateral contra o Grêmio. "O Daniel Alves tem a possibilidade de jogar, tem o Tchê Tchê também que sabe jogar por ali. A gente vai avaliar até o final de semana como a gente vai ocupar a lateral direita", disse o treinador do São Paulo após o empate no Castelão.

Uma mexida mais drástica na escalação seria a utilização de três zagueiros: Diego Costa, Bruno Alves e Léo. Assim, Dani Alves poderia atuar de forma mais avançada, como um ala pelo lado direito. Reinaldo desempenharia a mesma função pela esquerda.

Provavéis escalações do São Paulo sem Igor Vinícius:

Dani Alves como lateral: Volpi; Dani Alves, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara, Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Tchê Tchê como lateral: Volpi; Tchê Tchê, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo; Luan, Dani Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes; Luciano e Brenner.

Três zagueiros: Volpi; Diego Costa, Bruno Alves, Leo; Dani Alves, Luan, Gabriel Sara, Reinaldo; Igor Gomes, Luciano e Brenner.

Vale destacar que o reserva natural de Igor Vinícius seria o espanhol Juanfran. No entanto, o jogador de 35 anos também teve um estiramento no ligamento do joelho esquerdo e não tem prvisão de retorno aos gramados.

Em quarto lugar no Brasileirão, com 26 pontos, o São Paulo está em uma posição "confortável" para brigar na parte de cima da tabela. O time tem um jogo a menos que o líder Atlético-MG e dois a menos em relação a Internacional e Flamengo, todos com 31 pontos.