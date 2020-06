Qual a condição que Kai Havertz impôs ao Real Madrid?

O jogador de futebol do Bayer Leverkusen, Kai Havertz, está sendo um dos nomes mais notórios para o próximo mercado de transferências: Chelsea, Bayern de Munique e Real Madrid já demonstraram interesse em sua contratação.

Nos últimos dias, a imprensa alemã vazou a rejeição do Bayer de uma primeira oferta formal da entidade merengue, embora pareça que os merengues não desistirão e voltarão à briga.

Conforme relatado pelo 'The Sun', Havertz teria exigido uma condição para fazer as malas e seguir em direção a Madri. Com apenas 21 anos de idade, o meio-campista não quer que sua carreira esportiva seja interrompida, por isso exige continuidade no campo.

A Bayer teria custado ao jogador cerca de 100 milhões de euros, embora o Chelsea e Bayern de Munique não estivessem dispostos a oferecer mais de 85 milhões de euros por ele.

Havertz, por sua vez, preferiria jogar no Santiago Bernabéu, embora não a qualquer preço: se o Real não lhe garante continuidade, ele pode mudar sua decisão.