Havertz sonha com um Real que não se rende com sua transferência

Kai Havertz é um dos talentos mais cobiçados da Europa. O atacante do Bayer Leverkusen passou várias temporadas em alto nível e seus desempenhos e seus números são marcantes (43 gols e 27 assistências em 144 jogos aos 21 anos) o colocam nas melhores agendas do continente.

E quando isso acontece, o Real Madrid geralmente está envolvido. Nesta ocasião, não há apenas interesse da parte do clube. É que o próprio jogador é a favor da transferência e até já informamos sobre as primeiras ofertas.

O jornal 'Sportbuzzer' garante que a primeira opção do Havertz é a LaLiga. E dentro do torneio espanhol, a equipe de Santiago Bernabéu. A linha contínua dos merengues com jovens craques parece convencer o atacante alemão.

Portanto, o Real teria acelerado nas negociações e já teria feito uma oferta inicial. A mídia acima mencionada relata que o Bayer Leverkusen teria dado um "não" em resposta a essa primeira proposição, que, segundo o que o 'Bild' havia descoberto anteriormente, seria de 80 milhões de euros.

E embora o Real não planeje fazer gastos excessivos, ele planeja continuar com as negociações. Mas o clube espanhol não estará sozinho na luta por Havertz. O Bayern de Munique também está muito bem posicionado, de acordo com o que 'AS' tem a dizer.

O que parece claro é que o jogador deixará o Bayer Leverkusen. Isso foi reconhecido, em declarações a 'Kölner Stadtanzeiger', o diretor geral Fernando Carro: "No caso de Kai, percebemos que há muitos clubes interessados ​​nele. Ele está conosco há dez anos. Observo a disposição do jogador em dar próximo passo no futuro próximo".