Quando será o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana?

Com o término da quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o futuro de muitos times na principal competição das américas já está definido. Onze clubes já estão com vaga garantida para as oitavas de final.

Para definir os cruzamentos do mata-mata, a Conmebol realizará um sorteio em Luque, no Paraguai. A data foi confirmada neste começo de semana por meio das redes sociais da confederação: dia 23 de outubro.

O evento também determinará os duelos da segunda fase da Copa Sul-Americana e será transmitido ao vivo através da FOX, Directv, ESPN, CONMEBOL TV e Facebook.

Regras do sorteio

As equipes serão divididas em dois potes, um com os primeiros de cada grupo e outro com os segundos. Primeiro, serão retiradas as bolinhas do pote dos segundos e depois dos primeiros, formando os cruzamentos.

Poderão se enfrentar equipes que tenham sido do mesmo grupo e que sejam do mesmo país. Os primeiros serão mandantes nos jogos de volta, mas a partir das quartas de final o mandante do segundo jogo será definido pela performance na fase de grupos.

Quando serão os jogos?

Com dúvidas em relação a decisão apenas, a Conmebol reservou assim as datas das oitavas em diante: