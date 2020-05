Quantos gols Paolo Guerrero tem na carreira?

Atualmente defendendo o Internacional e a Seleção Peruana, Paolo Guerrero está muito próximo de uma marca especial na carreira: o gol de número 200.

Artilheiro em todos os clubes que defendeu ao longo dos anos, o atacante possui uma longa lista com todos os tentos.

Desta forma, 'Goal' mostra como os gols estão divididos até o momento.

*Números atualizados em 17 de maio de 2020

Internacional 49 jogos e 24 gols | Média 0,49

49 jogos e 24 gols | Média 0,49 Flamengo 112 jogos e 43 gols | Média 0,38

112 jogos e 43 gols | Média 0,38 Corinthians 126 jogos e 52 gols | Média 0,41

126 jogos e 52 gols | Média 0,41 Hamburgo 183 jogos e 51 gols | Média 0,28

183 jogos e 51 gols | Média 0,28 Bayern 45 jogos e 13 gols | Média 0,29

45 jogos e 13 gols | Média 0,29 Total por clubes 515 jogos e 183 gols | Média 0,36

A grande maioria dos gols do atacante pela Seleção Peruana foram marcados em edições da Copa América (13), seguidas por partidas amistosas, com nove; e jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, com oito. Totalizando 34 gols em 84 partidas oficiais pelo Peru.