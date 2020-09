Saiba tudo sobre a quarta fase da Copa do Brasil

A quarta fase da Copa Brasil começou nesta quarta-feira (16) com grandes partidas. Fluminense e Ceará largaram na frente e o América-MG conseguiu um resultado importante fora de casa. Nesta quinta, as atenções ficam por conta do grande clássico carioca entre Botafogo e Vasco.

Esta, cabe destacar, é a fase que antecede as oitavas de final da Copa Brasil. Os oito times brasileiros que se classificaram à Libertadores da América em 2020, assim como os campeões das edições 2019 da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde, entram na competição a partir da próxima fase.

Confira os jogos, as datas e todas as informações sobre a Copa do Brasil 2020.

Quem está na quarta fase

Vasco, Botafogo, Fluminense, Ceará, Juventude, América-MG, CRB, Ponte Preta, Atlético-GO e Brusque não vacilaram e garantiram seus respectivos lugares na fase que antecede as oitavas de final.

Quem enfrenta quem

Ponte Preta x América-MG (ida em Campinas e volta em Belo Horizonte)

Brusque x Ceará (ida em Brusque e volta em Fortaleza)

Botafogo x Vasco (ida e volta no Rio, com o Vasco sendo o mandante do jogo de volta)

Fluminense x Atlético-GO (ida no Rio e volta em Goiânia)

Juventude x CRB (ida em Caxias do Sul e volta em Maceió)

Quando serão os jogos?

Ida:

16/09 - 19h - Ponte Preta 2 x 2 América-MG

16/09 - 21h30 - Brusque 0 x 2 Ceará

16/09 - 21h30 - Fluminense 1 x 0 Atlético-GO

17/09 - 16h - Juventude x CRB

17/09 - 19h - Botafogo x Vasco

Volta:

22/09 - 19h - CRB x Juventude

22/09 - 21h30 - América-MG x Ponte Preta

23/09 - 21h30 Vasco x Botafogo

23/09 - 21h30 Ceará x Brusque

24/09 - 20h - Atlético-GO x Fluminense

Oitavas de final: quem tem vaga garantida

Athletico Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo entram apenas nas oitavas de final por terem conseguido uma vaga na Libertadores de 2020.

É o mesmo caso de Red Bull Bragantino (campeão da Série B em 2019), Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste em 2019) e Cuiabá (campeão da Copa Verde em 2019).