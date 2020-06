Quem é Aouar, jovem na mira do Real Madrid?

Aouar é um meio-campista do Lyon que agrada à diretoria do gigante do Santiago Bernabéu. Aos 21 anos, ele também já foi utilizado pelo lado esquerdo do ataque.

Há três temporadas, ele conquistou espaço no time titular do clube francês, onde começou sua carreira como profissional quando tinha 18 anos.

Nestas três campanhas, o jogador acumular 24 gols em 23 assistências em 128 partidas disputadas, sendo 110 começando entre os titulares.

Segundo o jornal 'Tuttosport', Zinedine Zidane vê com bons olhos essa possibilidade de reforço para o seu meio de campo. No entanto, os espanhóis poderão ter concorrência na Premier League.

Rumores já apontam para Houssem Aouar, que tem contrato até 2023, como uma contratação desejada por Chelsea e Manchester City