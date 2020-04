Quem é Dani Jarque, homenageado por Iniesta no título espanhol em 2010?

Andrés Iniesta marcou, talvez, o que seja o gol mais importante da história do futebol espanhol. No segundo tempo da prorrogação, na final da Copa do Mundo de 2010, o meia recebeu passe de Cesc Fábregas, fez o gol do título e saiu como herói da conquista da La Roja.

Na comemoração, o jogador do Barcelona tirou o uniforme e estendeu uma camisa que continha a frase: "Dani Jarque para siempre com nosotros". Ou seja: "Dani Jarque, para sempre conosco."

A homenagem, que pegou quase todo o mundo de surpresa, ficou marcada na história da seleção espanhola e imortalizou Jarque como uma espécie de "campeão do mundo honorário".

Mas quem é este personagem que rendeu uma homenagem tão bonita de Iniesta e chegou até a unir Espanyol e Barcelona, arquirrivais?

Dani Jarque foi um jogador de futebol, contemporâneo da geração que foi campeã do mundo pela Espanha. Com passagens por todas as seleções de base do país, o zagueiro, revelado pelo Espanyol, era titular absoluto do clube catalão quando acabou falecendo em agosto de 2009, com apenas 26 anos.

O zagueiro tinha acabado de receber a braçadeira de capitão de Mauricio Pochettino, então treinador do clube, e estava em ascensão na carreira. Sua morte repentina, por ataque cardíaco, foi um choque para a comunidade do futebol na Espanha.

Ídolo do Espanyol, Jarque já havia recebido outras propostas: o defensor escolheu ficar mesmo tendo recebendo oportunidades melhores, enquanto o tradicional clube catalão passava por um dos momentos mais conturbados de sua história e chegou a ser lanterna da La Liga em 2008-09. Além disso, estava sendo cotado na seleção principal, de Vicente del Bosque.

Assim, na final da Copa do Mundo de 2010, Andrés Iniesta resolveu homenagear o amigo: mesmo atuando por rivais, os dois já tinham sido companheiros de seleção espanhola de base e se davam carona para treinos do Espanyol e do Barcelona.

A torcida do Espanyol, quando reencontrou o Barcelona, no primeiro clássico após a Copa, resolveu "pagar" na mesma moeda: estendeu faixas agradecendo a Iniesta pela homenagem, unindo-se com o Barcelona para celebrar um de seus heróis.

Até hoje, o ídolo é celebrado pela torcida dos periquitos: um dos portões do estádio Cornellá-El Prat carrega o nome e ostenta uma estátua de Jarque. Durante todos os jogos do Espanyol dentro de casa, torcedores fazem uma salva de palmas em homenagem ao zagueiro no minuto 21, número de sua camisa.