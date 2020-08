Quem é o gigante chinês, dono da Inter, que quer contratar Leo Messi?

Nos últimos dias um rumor começou a estampar as capas de todos os jornais esportivos. De acordo com 'La Gazzetta dello Sport', a Inter de Milão estaria disposta a pagar 260 milhões de euros a estrela do Barcelona, Leo Messi.

Uma oferta espetacular dos italianos pelo atacante argentino, que receberia essa quantia em quatro anos, um salário que superaria o recebido por Cristiano Ronaldo na Juventus.

Mas quem está por trás dessa super oferta da Inter pelo jogador? Trata-se da Suning, uma empresa chinesa dona da equipe italiana que tem muito músculo financeiro para levar a frente essas cifras.

Nascida em 1990, a Suning começou a sua atividade centrada no comércio eletrônico até se tornar uma gigante multinaciona, com várias franquias espalhadas pelo mundo.

De acordo com o diário 'Marca', a 'Suning Holdings Group', com 280.000 empregador no mundo, faturou mais de 65 bilhões de euros em 2019.

Mas quem comanda essa gigante asiática? Um dos homens mais ricos da China, como não poderia ser diferente. Zhang Jindong, de 57 anos, tem uma fortuna estimada em 7 bilhões de euros segundo a revista 'Forbes'.