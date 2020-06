"Queremos um time com Messi, e não um time de Messi"

Roberto Ayala decidiu voltar aos campos de jogo e iniciou um caminho ao lado de Scaloni na Seleção Argentina. Em uma entrevista no jornal 'Goal', o ex-jogador foi perguntado sobre Leo Messi.

Quanto à sua primeira lembrança do atacante do Barcelona, ​​ele ficou com a estreia: "Lembro-me do primeiro dia em que Messi estreou e como ele era tímido. Ele não saiu da sala e ao longo do tempo cresceu exponencialmente. Hoje eu vejo um homem que tomou a decisão de ser o capitão dentro e fora da quadra".

O argentino não hesitou em defender Leo Messi, dizendo que, apesar do que eles disseram sobre ele e seu jogo na Argentina, ele ainda quer jogar com o 'Albiceleste'.

"Ele ainda quer vir e passou por muitos momentos de críticas. É o lugar em que ele se sente à vontade e quer estar e onde gostaria de ganhar um título. Gostaríamos de ter um time com Messi e não de Messi. A ideia é ter jogadores ao seu redor. que eles possam ter potencial com Leo e que também possam tirar vantagem de tê-lo ao seu lado", continuou ele.

Roberto Ayala não ouso falar sobre o futuro de Lautaro: "Lautaro está em um clube muito importante e, pelo pouco que o conheço, ele me mostrou que é muito inteligente. Todos queríamos melhorar nossas carreiras na época e ele não seria uma exceção".

Quanto a ser o treinador em algum momento, Roberto Ayala não escondeu. "Meu objetivo hoje é ser o melhor auxiliar de campo do mundo. O que faço, faço da melhor maneira possível. Acho que vou dar esse passo, mas não sei quando", finalizou.