'RAC1': Koeman comunicou por telefone que não conta com Suárez

Ronald Koeman já teria informado a Luis Suárez que não conta com ele para a próxima temporada. De acordo com a 'RAC 1', o treinador teria ligado para o uruguaio e comentado a decisão.

A citada fonte assegura que a diretoria do clube e os advogados de Luis Suárez se reunirão nas próximas horas para acertar a rescisão do contrato do atacante, que é válido por mais uma temporada, até o dia 30 de junho de 2021.

Essa é a primeira grande decisão tomada por Ronald Koeman na reformulação do elenco. Tanto o clube, como o treinador prometeram uma reestruturação, que parece ter início com a saída de Luis Suárez.

A saída do atacante representa uma grande mudança no vestiário 'culé'. Já que durante seis temporadas o '9' foi parte importante e é um grande amigo de Leo Messi.

Sofrendo com lesões, o atacante de 33 anos vem perdendo rendimento. Mesmo assim, na última temporada marcou 21 gols em 36 partidas.

Após seis temporadas, 197 gols marcados em 283 partidas com a camisa do Barcelona, Luis Suárez está a ponto de abandonar o Camp Nou, e de acordo com a citada fonte, não deixará um centavo aos cofres do clube.