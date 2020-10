Raí é eleito maior jogador da história do PSG

Neymar ficou de fora e Ronaldinho Gaúcho aparece na lista dos melhores jogadores da história do Paris Saint-Germain, mas foi Raí quem recebeu a maior quantidade de votos.

O ex-jogador, que também marcou época no São Paulo, jogou no PSG de 1993 a 1998. Fez 71 gols em 204 jogos e conquistou seis títulos, com um Campeonato Francês e duas Copas da França, além de uma semifinal da Champions em 1995.

“Sinto um grande orgulho. Estou muito honrado com essa gratidão que as pessoas manifestaram comigo. Não acredito necessariamente em destino, mas acredito em energias que atraem. Estava escrito que eu compartilharia essa história com o Paris”, comentou Raí, a uma revista do clube.

Ex-atletas, técnicos, dirigentes, jornalistas e sócios participaram da eleição e incluíram cinco brasileiros: Thiago Silva, Ricardo Gomes, Marquinhos, Ronaldinho e Raí. Carlo Ancelotti foi escolhido o maior técnico.

Além de Neymar, Cavani e Mbappé não ficaram no time. O uruguaio ficou em nono entre os mais votados e o francês, em décimo, mas outros jogadores de ataque superaram a dupla.

Também há um português entre os onze, com Pauleta no ataque. Foi dele o gol eleito o mais bonito da história do clube, com lance contra o Olympique de Marselha em 2004.

A seleção da história do PSG