RB Leipzig já encontrou o substituto de Timo Werner

Era preciso um jogador para preencher o vazio deixado por Timo Werner, e o RB Leipzig preencheu em tempo recorde. Ele fechou a assinatura de Hee-Chan Hwang do Red Bull Salzburg.

Entre as equipes 'irmãs', é preciso se ajudar. O RB Leipzig e o Red Bull Salzburg assinaram uma nova troca de cores, mais uma. Jogador que se destaca no austríaco, jogador que termina no alemão.

Estamos falando de Hee-Chan Hwang, um atacante da Coréia do Sul que já marcou 16 gols na última temporada. Ele tem apenas 24, já assinou por cinco temporadas e utilizará o número 11 em sua camisa, o número que era de Werner.