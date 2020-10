RB Leipzig vence e assume liderança da Bundesliga

O RB Leipzig venceu o Augsburg por 0-2 neste sábado, com gols de Angeliño e Youssuf Poulsen, e é o líder isolado da Bundesliga após somar dez pontos em quatro jogos. É também a única equipe que, com três vitórias e um empate, ainda não conhece a derrota.

O primeiro gol do Leipzig foi uma coprodução espanhola. Dani Olmo cruzou da direita no segundo poste, onde Angeliño apareceu para marcar de cabeça.

No segundo gol, marcado por Poulsen aos 66 minutos, Dani Olmo também participou com um passe para a área que o dinamarquês aproveitou para dar um chute de primeira com a perna esquerda.

A partida foi um duelo pela liderança, com o Augsburg empatado em pontos com o Leipzig. O Borussia Dortmund, por sua vez, tornou-se o perseguidor mais próximo do Leipzig, ficando apenas um ponto atrás graças à vitória por 1 x 0 sobre o Hoffenheim, após um gol de Marco Reus com passe de Erling Haaland dentro da área.

O Bayer Leverkusen, por sua vez, venceu o Mainz 05 por 1-0 com um gol de cabeça do argentino Lucas Alario. Foi sua primeira vitória nesta temporada na Bundesliga. E o Stuttgart venceu o Hertha Berlin com gols de Kempf e Gonzalo Castro. Freiburg e Werder Bremen empataram em um a um.