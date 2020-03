Real Madrid continuará com Zidane, com ou sem título

A capa do 'AS' nesta sexta-feira é clara: "Zidane continuará, não importa o que aconteça". Há confiança no treinador francês, apesar de o Real Madrid ter uma ligeira desvantagem na Liga e nas oitavas da Liga dos Campeões.

O treinador, em seu retorno, assinou até 2022. Essa mesma temporada o colocou em questão e sua possível demissão foi objeto de debate. Um debate que o Real dissipou com vitórias e jogo. O cenário em que se trabalha é outro.

A crise do coronavírus também repensou as posturas no clube merengue. Embora, diz 'AS', os diretores do Real tivessem desistido de qualquer tipo de mudança no final da campanha, a quarentena e o isolamento causados ​​pelo COVID-19 comprometem essa ideia. A aposta agora é Zidane, sim ou sim.

Há otimismo de uma virada para cima do Manchester City e também que eles recuperem a liderança que o Barcelona recuperou alguns dias atrás. O corpo técnico já está trabalhando na próxima campanha. O plano é Zidane.

Se a competição recomeçar, como parece, haverá muito trabalho no verão em Valdebebas. A situação de mais jogadores veteranos, possíveis contratações e a continuidade de jovens e emprestados são questões em discussão.