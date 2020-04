Real Madrid ficará com Modric até 2021

Luka Modric esteva perto de sair em junho de 2019. Finalmente, o croata ficou no Santiago Bernabéu, algo que deve durar até 2021, segundo 'AS'.

O meio-campista, desde que foi premiado como o melhor do mundo, vem perdendo peso no grupo do Real Madrid. No entanto, Zidane está ciente da importância de sua experiência em determinados momentos da temporada.

Por esse motivo, Modric não sairá neste verão europeu. Vale lembrar que o fato de encerrar o contrato em 2021 deixou essa janela de transferências como a única em que o Real Madrid poderia lucrar em uma possível venda.

Seu desempenho evoluiu durante esta temporada. Passou de reserva de Fede Valverde a titular nos últimos jogos importantes, como contra o Manchester City na Liga dos Campeões.

Manter o meia por mais uma temporada pode ser um alívio para a Real Sociedad. Com a permanência do croata, Martin Odegaard poderia completar seu segundo ano emprestado na Reale Arena.

Modric chegou à capital espanhola na janela do meio de 2012. Desde então, tem 333 jogos disputados, 22 gols e 46 assistências.