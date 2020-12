Real Madrid respira com a volta de Sergio Ramos

Um dos nomes de maior peso no Real Madrid não é outro senão o de Sergio Ramos. O grande capitão volta à ação na Liga dos Campeões depois de passar pouco mais de três semanas afastado devido a uma lesão no bíceps femoral.

Ele é o líder da defesa merengue e sua equipe tem notado muito sua ausência desde que perdeu com a Seleção da Espanha. O saldo da equipe merengue nas últimas partidas sem o camisa 4 é o seguinte: duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Mas se nos limitarmos às últimas dez ausências do sevilhano na Champions League, os dados são devastadores. Seja devido a suspensão, lesão ou decisão técnica, o Real Madrid perdeu oito jogos sem Ramos.

Perdeu contra o Shakhtar Donetsk (2-3 e 2-0), Manchester City (2-1), PSG (3-0), Ajax (1-4), CSKA Moscou (0-3 e 1-0) e Juventus (1-3).

Zidane já pode contar com a volta de um de seus pilares e respira aliviado porque sabe que é necessário mais do que nunca que Ramos esteja na 'final' contra o 'Gladbach. (Confira as prováveis escalações de Real Madrid e Borussia Mönchengladbach)

Tanto é que o jogador demonstrou em suas redes socias o quanto está motivado para o retorno e o duelo com os alemães no Alfredo Di Stefano, confronto que pode acabar com os merengues nas oitavas de final, eliminados ou qualificados para a Liga Europa.